«Боруссия» подписала 19-летнего полузащитника сборной Исландии
20 августа 2019, 17:05
Полузащитник сборной Исландии Колбинн Финнссон продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». 19-летний хавбек подписал контракт до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее Финнссон тренировался в системах голландского «Гронингена» и английского «Брентфорда». В январе 2019 году он дебютировал за взрослую сборную Исландии, за которую провел 2 матча.
Brentford B forward Kolbeinn Finnsson has joined @BVB for an undisclosed fee— Brentford FC (@BrentfordFC) August 20, 2019
The 19-year-old agreed terms last week before flying over to sign his contract in Dortmund#BrentfordFC #BVB pic.twitter.com/iXv82OF8BV
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