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«Боруссия» подписала 19-летнего полузащитника сборной Исландии

20 августа 2019, 17:05
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Полузащитник сборной Исландии Колбинн Финнссон продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии». 19-летний хавбек подписал контракт до 2022 года, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее Финнссон тренировался в системах голландского «Гронингена» и английского «Брентфорда». В январе 2019 году он дебютировал за взрослую сборную Исландии, за которую провел 2 матча.

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