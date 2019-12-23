«Боруссия» не собирается продавать Санчо в январе

Дортмундская «Боруссия» намерена сохранить нападающего Джейдона Санчо как минимум до конца сезона, сообщают немецкие СМИ.

Как информирует Bild, клуб не будет продавать англичанина зимой. При этом ранее сообщалось, что «Челси» намерен приобрести его уже в зимнее трансферное окно. Лондонский клуб готов заплатить 120 миллионов фунтов.

19-летний Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 24 матча за «Боруссию» и забил 12 мячей при 13 голевых передачах.