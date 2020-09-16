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Борха Валеро стал игроком «Фиорентины»

16 сентября 2020, 13:59
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Полузащитник Борха Валеро стал игроком «Фиорентины», сообщает официальный сайт клуба.

35-летний испанец подписал годичный контракт с «фиалками» на правах свободного агента. Предыдущим клубом Валеро был «Интер».

В прошлом сезоне серии А Валеро провел 19 матчей, в которых забил 2 мяча.

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