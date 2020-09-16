Борха Валеро стал игроком «Фиорентины»
16 сентября 2020, 13:59
Полузащитник Борха Валеро стал игроком «Фиорентины», сообщает официальный сайт клуба.
35-летний испанец подписал годичный контракт с «фиалками» на правах свободного агента. Предыдущим клубом Валеро был «Интер».
В прошлом сезоне серии А Валеро провел 19 матчей, в которых забил 2 мяча.
B O R J A V A L E R O ?— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 16, 2020
Borja Valero ? un nuovo giocatore della Fiorentina ?#ForzaViola ? #Fiorentina#ViolaArt by @PainterBeard ? pic.twitter.com/MfpZ1RdYCo