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Борха Валеро отказался уходить из «Интера»

7 сентября 2019, 16:56
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Агент полузащитника «Интера» Борхи Валеро Алехандро Камано заявил, что этим летом у его клиента были предложения от «Фиорентины» и клубов из Катара. Однако 34-летний испанец отказался менять команду, сообщает Corriere dello Sport.

 — Борха хочет играть за «Интер». Он покинул «Фиорентину», которую считал домом, чтобы добиться результата в другом клубе. И он верит, что «Интер» способен на многое. Борха хочет отработать свой контракт до конца, — сказал агент.

Контракт полузащитника с «Интером» рассчитан до 2020 года.

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