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Бонавентура прошел медосмотр перед переходом в «Фиорентину»

8 сентября 2020, 16:48
Джакомо Бонавентура. Фото Twitter
Джакомо Бонавентура. Фото Twitter
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Полузащитник Джакомо Бонавентура близок к переходу в «Фиорентину», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 31-летний итальянец проходит медосмотр перед трансфером, после чего подпишет контракт с «фиалками» до 2022 года с зарплатой в 1,8 миллиона евро в год.

В сезоне-2019/20 Бонавентура провел за «Милан» 32 матча, на его счету 4 гола и 6 результативных передач. Футболист покинет «россонери» на правах свободного агента.

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