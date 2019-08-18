Бираги близок к переходу в «Интер», Далберт отправится в «Ниццу»

Защитник «Фиорентины» Кристиано Бираги близок к переходу в «Интер», сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sportitalia, сделка близка к осуществлению. При этом нерадзурри собираются сначала отпустить бразильского защитника Далберта в его бывший клуб «Ниццу».

26-летний Кристиано Бираги в прошлом сезоне провел 40 матчей за «Фиорентину» и забил один мяч при шести голевых передачах.

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