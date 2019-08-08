"Бернли" взял Дринкуотера у "Челси" в аренду до 6 января 2020 года

"Челси" отдал полузащитника Дэнни Дринкуотера в аренду "Бернли". Соглашение рассчитано до 6 января 2020 года, сообщается в Twitter лондонского клуба.

В прошедшем сезоне 29-летний Дринкуотер сыграл только в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити". После той встречи главный тренер "Челси" Маурицио Сарри больше не ставил англичанина в основном составе, а зимой он получил травму и выбыл на три месяца.

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