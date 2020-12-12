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«Бенфика» хочет вернуть Тодибо в «Барселону»

07:09
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Защитник Жан-Клер Тодибо может покинуть «Бенфику» в ближайшее время. Как сообщает Mundo Deportivo, лиссабонский клуб недоволен 20-летним французом и хочет положить конец аренде. Однако «Барселона» не хочет возвращать своего игрока раньше оговоренных сроков.

В этом сезоне Тодибо не выходил на поле в официальных матчах.

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