«Бенфика» хочет вернуть Тодибо в «Барселону»
Защитник Жан-Клер Тодибо может покинуть «Бенфику» в ближайшее время. Как сообщает Mundo Deportivo, лиссабонский клуб недоволен 20-летним французом и хочет положить конец аренде. Однако «Барселона» не хочет возвращать своего игрока раньше оговоренных сроков.
В этом сезоне Тодибо не выходил на поле в официальных матчах.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю