«Беневенто» интересуется Фернандо Льоренте

Форвард «Наполи» Фернандо Льоренте может перейти в «Беневенто», сообщает Radio Kiss.

Интерес к 35-летнему форварду подтвердил спортивный директор клуба Паскуале Фоджа.

— Мы выслеживаем Льоренте вместе с другими игроками, — сообщил Фоджа. — Если вы спросите меня, нравится ли мне Льоренте, очевидно, ответ — да. Он был в финале Лиги чемпионов два года назад, и его карьера говорит за него самого. Он будет лучшим выбором для нас.

В текущем сезоне на счету Льоренте 24 матча во всех турнирах, в которых забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.