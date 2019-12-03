Бельгийский форвард Каргбо стал игроком киевского «Динамо»

ФК «Динамо» (Киев) подписал контракт с 19-летним нападающим юношеской сборной Бельгии Ибрагимом Каргбо, сообщает официальный сайт клуба.

Предыдущим клубом футболиста был бельгийский «Руселаре». За команду он провел 13 матчей во втором дивизионе чемпионата Бельгии. Провел семь матчей за юношескую сборную Бельгии, забил один мяч.

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