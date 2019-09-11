Бекхэм провел переговоры с Месси о возможности перехода в «Интер Майами»

Владелец клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм общался с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси, сообщают испанские СМИ.

По данным Catalunya Radio, аргентинец считает данный вариант интересным, но при этом его высокие финансовые запросы могут помешать сделке. Ранее стало известно, что «Барса» хочет продлить контракт с ним, но при этом он может бесплатно уйти в любой клуб не из Европы. Нынешнее соглашение истекает летом 2021 года.

32-летний Лионель Месси выступает за первую команду «Барселоны» с 2004 года. Вместе с командой он 10 раз стал чемпионом Испании, четырежды стал победителем Лиги чемпионов.

«Интер Майами» начнет выступления в MLS с 2020 года.