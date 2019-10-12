«Бавария» заинтересована в переходе Эриксена из «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в «Баварии», утверждает Sport1. По информации СМИ, 27-летний датский футболист попал в сферу интересов немецкого клуба.

Мюнхенцы близки к заключению сделки с «Тоттенхэмом» по переходу Эриксена. На хавбека также претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Эриксен провел 11 матчей за «Тоттенхэм», забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его контракт со «шпорами» действует до 30 июня 2020 года.

Портал transfermarkt.de оценивает датчанина в 100 миллионов евро.