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«Бавария» сообщила, что Коутинью возвращается в «Барселону»

16:41
Филиппе Коутинью. Фото AFP
Филиппе Коутинью. Фото AFP
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Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью возвращается в «Барселону» после годичной аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

На сайте опубликовано видео, посвященное бразильцу. 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Баварию» и забил 11 мячей при девяти голевых передачах. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

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