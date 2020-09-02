«Бавария» сообщила, что Коутинью возвращается в «Барселону»
16:41
Полузащитник «Баварии» Филиппе Коутинью возвращается в «Барселону» после годичной аренды. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Thanks for everything, @Phil_Coutinho ?— CHAMPIONS OF EUROPE ? (@FCBayernEN) September 2, 2020
? https://t.co/c9tLUYCeza#FCBayern #MiaSanMia
На сайте опубликовано видео, посвященное бразильцу. 28-летний футболист в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Баварию» и забил 11 мячей при девяти голевых передачах. С командой он выиграл чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов.