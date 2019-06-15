"Бавария" рассчитывает выручить от продажи Хуммельса 30 миллионов евро

Защитник "Баварии" Матс Хуммельс может вернуться в дортмундскую "Боруссию". По информации Sky Germany, стороны уже провели предварительные переговоры. Мюнхенский клуб надеется выручить с продажи 30-летнего немца 30 миллионов евро.

Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2021 года. В сезоне 2018/19 Матс Хуммельс провел за "Баварию" 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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