«Бавария» претендует на Одриосолу и Семеду

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Реала» Альваро Одриосоле и защитнику «Барселоны» Нелсону Семеду, сообщают немецкие СМИ.

По данным Bild, «Бавария» ищет усиление в защитную линию. «Реал» готов Одриосолу в аренду. 24-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за «Реал» во всех турнирах и сделал один результативный пас.

Также указано, что «Барселона» готова продать Семеду. 26-летний португалец в текущем сезоне провел 20 матчей за «Барсу» и сделал три результативных паса.