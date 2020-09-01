«Бавария» предложила за Перишича 12 миллионов евро. «Интер» хочет больше
1 сентября 2020, 17:20
Полузащитник «Интера» Иван Перишич, который был арендован «Баварией», может остаться в мюнхенском клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, баварцы готовы предложить за 31-летнего хорвата 12 млн евро, тогда как «Интер» хочет получить за игрока не менее 15 млн евро. Наставник «Баварии» Ханс Флик хочет сохранить хавбека.
В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 34 матча во всех турнирах, в которых забил 8 голов и сделал 6 результативных передач.