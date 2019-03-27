"Бавария" объявила о переходе Эрнандеза

"Бавария" в своем официальном Твиттере объявила о переходе защитника "Атлетико" Люки Эрнандеза. 23-летний француз присоединится к мюнхенцам 1 июля. Его контракт с немецким клубом рассчитан на пять лет.
BREAKING ❗❗ #FCBayern are delighted to announce the signing of Lucas #Hernández on a five-year deal from 1st July 2019. 🇫🇷#FCBayern #MiaSanMia #ServusLucas pic.twitter.com/r3aaFQ5mum– FC Bayern English (@FCBayernEN) 27 марта 2019 г.
Ранее сообщалось, что "Бавария" заплатит за Эрнандеза 85 миллионов евро. Его зарплата в мюнхенском клубе составит 13 миллионов евро в год.
В текущем сезоне Эрнандез провел 22 матча за "Атлетико" и забил 1 гол.
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