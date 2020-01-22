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«Бавария» не будет выкупать у «Барселоны» контракт Коутинью

13:14
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Полузащитник Филиппе Коутинью вернется в «Барселону» по окончании арендного соглашения с «Баварией», утверждает Bild.

По информации СМИ, мюнхенцы не впечатлены игрой 27-летнего бразильца и не планируют выкупать футболиста у каталонцев.

19 августа «Бавария» арендовала на год Коутинью у «Барселоны» с опцией выкупа.

В текущем сезоне хавбек провел провел 23 матча за «Баварию», забил 7 голов и сделал 7 результативных передач. Портал transfermarkt.de оценивает игрока в 70 миллионов евро.

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