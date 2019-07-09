"Бавария" намерена приобрести одноклубника Головина

Защитник "Монако" Беньямин Хенрикс может перейти в "Баварию". В его приобретении заинтересован главный скаут мюнхенцев Лоран Буссер, знакомый с игроком по работе в "Байере", сообщает L’Équipe. 22-летний защитник недоволен количеством игрового времени в составе монегасков.

"Бавария" намерена предложить 25 миллионов евро, тогда как "Монако" рассчитывает получить на 10 миллионов больше. В прошедшем сезоне Хенрикс провел 30 матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.

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