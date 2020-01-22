«Бавария» может арендовать Дугласа Косту у «Ювентуса»

«Бавария» рассматривает вариант с возвращением бразильского нападающего Дугласа Косты, выступающего за «Ювентус». Об этом сообщает Bild.

По данным источника, немецкий клуб ищет усиление в зимнее трансферное окно из-за травм Сержа Гнабри и Кингсли Комана. 29-летний бразилец хотел бы сменить клуб, так как не получает много игрового времени. Указано, что стороны может устроить вариант с арендой.

Дуглас Коста в текущем сезоне провел 13 матчей за «Юве» во всех турнирах и забил два мяча при трех голевых передачах. Ранее он уже выступал за «Баварию» с 2015 по 2017 год и дважды выиграл чемпионат Германии.