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«Бавария» интересуется защитником «Марселя»

11 декабря 2020, 08:15
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Защитник «Марселя» Бубакар Камара в зимнее трансферное окно может стать игроком «Баварии», сообщает TodoFichajes.com.

По данным источника, 21-летний француз уже летом мог переехать в Мюнхен, но сторонам не удалось договориться о сумме компенсации. Сейчас якобы идет разговор о 20 миллионах евро.

В нынешнем сезоне лиги 1 Камара провел 11 матчей.

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