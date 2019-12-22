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«Бавария», «Боруссия» и «Арсенал» готовы заплатить 8,5 миллиона за Мертенса

22 декабря 2019, 17:15
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Форвард «Наполи» Дрис Мертенс может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Calciomercato. По информации СМИ, «Бавария» и дортмундская «Боруссия» готовы заплатить 8,5 миллиона фунтов стерлингов за 32-летнего бельгийца.

Другим претендентом на Мертенса является «Арсенал».

Контракт нападающего с «Наполи» действует до 30 июня 2020 года, поэтому неаполитанцы хотят выручить деньги за футболиста зимой.

В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч за «Наполи», забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 25 миллионов евро.

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