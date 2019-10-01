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«Барселона» видит в Пентеке замену Суаресу

1 октября 2019, 03:29
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Нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sempre Milan. Каталонцы видят в поляке замену форварду Луису Суаресу. Также в сферу интересов действующих чемпионов Испании входят Тимо Вернер из «Лейпцига» и Хайме Мата из «Хетафе».

24-летний форвард в 6 матчах забил 2 гола. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Все о трансферах — здесь

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