«Барселона» ведет переговоры с «Вильярреалом» по Пау Торресу

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес входит в сферу интересов «Барселоны», сообщают испанские СМИ.

По данным Diario Sport, «Барса» уже начла переговоры по игроку. По данным британских СМИ, игроком интересуются в английской премьер-лиге. В частности, его хотят приобрести «Манчестер Сити» и «Арсенал».

Контракт футболиста с «Вильярреалом» истекает летом 2023 года. По имеющейся информации, в его контракте прописана сумма отступных в 50 миллионов евро.