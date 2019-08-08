"Барселона" попросила Неймара отклонить предложение "Реала"

"Барселона" попросила форварда "ПСЖ" Неймара, чтобы он не принимал предложение "Реала", которое является более выгодным в финансовом плане, сообщает Sport.es. Каталонский клуб намерен возобновить переговоры по трансферу игрока.

"Барселона" собирается включить в пакет полузащитника Филиппе Коутинью, который не перейдет в клуб АПЛ. В то же время, каталонцы не могут предложить 120 миллионов евро, как "Реал". Действующие чемпионы Испании надеются, что Неймар сделает официальный запрос на трансфер и заявит о желании вернуться в "Барселону". В таком случае мадридцы должны отозвать свое предложение. Каталонцы не уверены, что форвард пойдет на этот шаг.

В сезоне-2018/19 27-летний бразилец провел 28 матчей в составе "ПСЖ", забил 23 гола и отдал 13 голевых передач. Парижский клуб приобрел его у "Барселоны" в 2017 году за 222 миллиона евро.

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