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«Барселона» объявила об аренде Коутинью в «Баварию» за 8,5 миллиона

19 августа 2019, 11:33

Полузащитник Филиппе Коутинью перешел из «Барселоны» в «Баварию», сообщают пресс-службы клубов. «Бавария» заплатит за годовую аренду 8,5 миллиона евро. В контракт включен пункт о выкупе бразильца за 120 миллионов евро.

Играть Коутинью будет под номером 10.

27-летний бразилец в прошлом сезоне провел 54 матча за сине-гранатовых, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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