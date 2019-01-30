20:38 30 января | Футбол — Трансферы

"Барселона" объявила о переходе Дениса Суареса в "Арсенал". Но потом удалила новость с сайта

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Полузащитник "Барселоны" Денис Суарес продолжит карьеру в "Арсенале", сообщает официальный сайт каталонского клуба. "Канониры" арендовали 25-летнего испанца до конца текущего сезона.

"Барселона" продлила контракт с Суаресом до июня 2021 года, однако арендное соглашение с "Арсеналом" предусматривает возможность выкупа футболиста. Лондонский клуб также будет платить хавбеку зарплату. 

В текущем сезоне Суарес провел 8 матчей за "Барселону" и забил 2 гола. 

Отметим, что информация о переходе Суареса появилась на официальном сайте "Барселоны", но затем публикация исчезла.

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