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«Барселона» может приобрести Виллиана Жозе на замену травмированному Дембеле

12 февраля 2020, 20:09
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«Барселона» хочет подписать нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе, сообщает Sky Sports.

Ранее ла лига разрешила «Барсе» в виде исключения подписать одного игрока взамен Усмана Дембеле, который выбыл до конца сезона из-за травмы. Для завершения сделки у клуба есть 15 дней.

28-летний Виллиан Жозе в текущем сезоне провел 24 матча за «Сосьедад» и забил восемь мячей. Контракт бразильца истекает летом 2024 года.

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