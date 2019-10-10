«Барселона» интересуется полузащитником «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Барселоне», утверждает Calciomercato. По информации СМИ, 24-летний француз рассматривает вариант с уходом из туринской команды. Представители игрока уже провели неофициальные переговоры с каталонцами.

Основной причиной возможного ухода Рабьо является наличие большого числа центральных хавбеков в «Ювентусе»: Аарон Рэмси, Блез Матюиди, Миралем Пьянич, Эмре Джан, Сами Хедира и Родриго Бентанкур.

В текущем сезоне Рабьо провел 4 матча за «Ювентус» и не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 35 миллионов евро. Его контракт с клубом из Турина действует до 30 июня 2023 года.