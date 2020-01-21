«Барселона» интересуется Обамеянгом, «Арсенал» не готов отпускать игрока зимой

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» продолжает искать замену 32-летнему форварду Луису Суаресу, который перенес операцию на правом мениске и пропустит как минимум 4 месяца.

Источник пишет, что сине-гранатовые заинтересованы в приобретении нападающего «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Отмечается, что «канониры», скорее всего, не отпустят габонца в Каталонию этой зимой, по крайней мере, по приемлемой для «Барсы» цене.

У Обамеянга 26 матчей за «Арсенал» во всех турнирах в сезоне 2019/20, габонец забил 16 мячей и отдал 1 голевую передачу. Портал transfermarkt.com оценивает футболиста в 70 миллионов евро.