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«Барселона» интересуется двумя защитниками «Интера»

25 октября 2019, 10:44
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Защитники «Интера» Стефан де Фрай и Милан Шкриньяр попали в сферу интересов «Барселоны», увтерждает Calciomercato. По информации СМИ, приоритетной целью для каталонцев является 27-летний голландец.

Сине-гранатовые планируют предложить «Интеру» около 50 миллионов евро за де Фрея. При этом главный тренер итальянской команды Антонио Конте не намерен отпускать защитника, так как впечатлен его игрой.

В текущем сезоне де Фрай провел 9 матчей за «Интер» и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с миланским клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро.

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