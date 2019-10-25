«Барселона» интересуется двумя защитниками «Интера»

Защитники «Интера» Стефан де Фрай и Милан Шкриньяр попали в сферу интересов «Барселоны», увтерждает Calciomercato. По информации СМИ, приоритетной целью для каталонцев является 27-летний голландец.

Сине-гранатовые планируют предложить «Интеру» около 50 миллионов евро за де Фрея. При этом главный тренер итальянской команды Антонио Конте не намерен отпускать защитника, так как впечатлен его игрой.

В текущем сезоне де Фрай провел 9 матчей за «Интер» и отметился двумя голевыми передачами. Его контракт с миланским клубом действует до 30 июня 2023 года. Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 50 миллионов евро.