«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками, сообщает Tuttosport. По данным источника, клубы уже достигли прогресса в переговорах.

В «Барселону» должен отправиться Эмре Джан, а взамен каталонцы отпустят в «Ювентус» Ивана Ракитича. Ранее появлялась информация, что «Барселона» хочет расстаться с хорватом и была готова включить его в сделку по Неймару с «ПСЖ», но он отказался переходить во Францию.