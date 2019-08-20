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«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками

20 августа 2019, 14:48
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«Барселона» и «Ювентус» могут обменяться игроками, сообщает Tuttosport. По данным источника, клубы уже достигли прогресса в переговорах.

В «Барселону» должен отправиться Эмре Джан, а взамен каталонцы отпустят в «Ювентус» Ивана Ракитича. Ранее появлялась информация, что «Барселона» хочет расстаться с хорватом и была готова включить его в сделку по Неймару с «ПСЖ», но он отказался переходить во Францию.

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