«Барселона» и «Лион» продолжили переговоры по Депаю

Нападающий «Лиона» Мемфис Депай уже зимой может стать игроком «Барселоны», сообщает Goal.com.

По данным источника, 26-летний голландец заинтересован в трансфере в каталонский клуб, однако стороны не могут договориться о сумме компенсации. Если зимой этот трансфер не состоится, то уже летом Депай перейдет в «Барселону» как свободный агент.

В нынешнем сезоне лиги 1 Депай провел 10 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.