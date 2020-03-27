«Барселона» хочет за Брэйтуэйта не менее 18 млн евро, им интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм»

Английские клубы проявляют интерес к форварду «Барселоны» Мартину Брэйтуэйту, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, игроком интересуются «Эвертон» и «Вест Хэм». «Барса» готова продать его не менее чем за 18 миллионов евро. Контракт датчанина действует до лета 2024 года.

28-летний Мартин Брэйтуэйт в текущем сезоне провел три матча за «Барсу». Клуб приобрел его у «Леганеса» 12 миллионов евро в виде исключения вне трансферного окна из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле.