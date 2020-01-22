«Барселона» хочет приобрести форварда «Валенсии» Родриго

Форвард «Валенсии» Родриго Морено входит в сферу интересов «Барселоны», сообщают испанские СМИ.

По информации Sport.es, речь идет об аренде до конца сезона с опцией последующего выкупа контракта. Переговоры проходят не слишком просто, но вариант сделки не исключается. При этом указано, что у «Барсы» есть и другие варианты усиления команд. Среди них также упоминается форвард «Монако» Виссам Бен Йеддер. Указано, что речь может идти не только о трансфере зимой, но и о переходе по окончании сезона.

28-летний Родриго Морено в текущем сезоне провел 22 матча за «Валенсию» и забил четыре мяча при десяти голевых передачах.