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«Барселона» хочет подписать защитника «Аякса»

16 сентября 2020, 14:07
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Защитник «Аякса» Серджино Дест может стать игроком «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы в обратном направлении могут отправить Нелсона Семеду, на которого не рассчитывает главный тренер каталонцев Роналд Куман, и предложить компенсацию в размере 30 миллионов евро.

На счету 19-летнего американца 2 гола и 6 результативных передач в 35 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Деста в 18 миллионов евро.

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