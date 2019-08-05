Бадель, которым интересовался "Зенит", вернулся в "Фиорентину"

Полузащитник "Лацио" Милан Бадель будет выступать за "Фиорентину" на правах аренды в сезоне -2019/20, сообщает пресс-служба "фиалок". Соглашение включает в себя опцию выкупа "Фиорентиной" контракта 30-летнего хорвата.

В прошлом сезоне Бадель провел 26 матчей за "Лацио" и забил один гол. Хавбек выступал за "Фиорентину" с 2014 по 2018 год.

Зимой 2019-го сообщалось об интересе к Баделю со стороны "Зенита". Летом 2018-го футболистом интересовался "Спартак".

Вместе со сборной Хорватии Бадель занял второе место на чемпионате мира-2018 в России.

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