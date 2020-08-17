«Бабаев говорил как тренер, а не как директор». Вагнер Лав ответил гендиректору ЦСКА

Нападающий «Кайрата» Вагнер Лав объяснил, почему этим летом он не перешел в ЦСКА. Форвард покинул «Коринтианс» и был близок к очередному возвращению в армейский клуб, но в итоге уехал в Казахстан. Гендиректор армейцев Роман Бабаев заявил, что срыв переговоров связан с переходом Адольфо Гайча.

— Грустно, что переход не состоялся. Но у меня совесть чиста, потому что я хотел снова играть за ЦСКА, — цитирует Yahoo!Esportes Вагнера Лав. — Были некоторые вещи, из-за которых это не сработало, но я не хотел бы их раскрывать. Я очень хотел вернуться туда, где я был счастлив и выиграл много трофеев. Но дела пошли не в том направлении, и я пошел дальше.

— Были ли у вас еще предложения из России.

— Нет, других предложений не было.

— Директор ЦСКА Роман Бабаев заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что переговоры с вами осложнялись из-за возможности перехода 21-летнего Адольфо Гайча, что в итоге и произошло. И что если бы вы перешли, то только с целью быть основным игроком, лидером команды. А не как резервист, чего не поняли бы болельщики. Как вы оцениваете эти заявления?

— Он говорит как тренеро команды. А должен говорить как директор. Если бы он хотел, чтобы я пришел, то взял бы меня. Я бы не остался на скамейке. Я знаю свои возможности. В паре игр я мог бы остаться в запасе из-за большого количества игр и плотного графика. Мы знаем, что тренеру нужны игроки. Я приходил играть, но они даже не узнали мои условия. У меня совесть чиста. Просто он должен был выступить как директор, а не как тренер.