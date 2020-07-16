«Айнтрахт», «Герта» и «Хоффенхайм» интересуются Рикардо Родригесом

Защитник «Милана» Рикардо Родригес может продолжить карьеру в Германии, сообщает Goal.

По сведениям источника, 27-летним швейцарцем интересуются «Айнтрахт», «Герта» и «Хоффенхайм».

Ранее защитник уже выступал в бундеслиге за «Вольфсбург» с 2012 по 2017 год.

Родригес с января 2020 года был арендован ПСВ. Всего в сезоне-2019/20 игрок провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.