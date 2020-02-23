«Аякс» подписал вингера «Сан-Паулу» за 15 миллионов евро

Форвард «Сан-Паулу» Энтони подписал контракт с «Аяксом», сообщает официальный сайт клуба.

19-летний бразилец присоединится к амстердамцам 1 июня, контракт рассчитан на пять лет. «Аякс» заплатил за игрока 15,75 млн евро, однако сумма может увеличиться до 21,75 млн евро за счет бонусов.

Игрок сборной Бразилии U-23 дебютировал за «Сан-Паулу» в ноябре 2018 года. В прошлом сезоне на его счету 29 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.