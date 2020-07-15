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«Аякс» и «Селтик» поборются за форварда «Вест Хэма»

15 июля 2020, 18:24
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Форвард «Вест Хэма» Грэди Диангана, арендованный «Вест Бромвичем», может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает The Sun.

По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендуют «Аякс» и «Селтик». Лондонский клуб намерен оставить нападающего у себя на следующий сезон.

В текущем сезоне Диангана провел 43 матча в чемпионшипе, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Trasfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 млн евро.

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