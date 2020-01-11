«Аякс» арендовал Бабела у «Галатасарая»

Нападающий «Галатасарая» Райан Бабел вернулся в Голландию. «Аякс» объявил об аренде 33-летнего форварда до конца нынешнего сезона. С помощью Бабела «Аякс» хочет восполнить потерю из-за травмы Квинси Промеса.

Напомним, что Бабел является воспитанником «Аякса», который покинул в 2007 году, перейдя в «Ливерпуль». Затем он возвращался в Амстердам в сезоне-2012/13. В нынешнем сезоне в «Галатасарае» Бабел провел в чемпионате Турции 15 матчей, забил пять мячей.