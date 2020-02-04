«Атлетик» хочет вернуть Аррисабалагу

«Атлетик» изучает возможность возвращения в команду голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Mail, представители клуба обсуждают такой вариант. При этом высокая зарплата и большая сумма отступных могут воспрепятствовать переходу. В 2018 году «Челси» приобрел Кепу у «Атлетика» за 80 миллионов евро и сделал его самым дорогим вратарем в истории.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет приобрести вратаря «Бернли» Ника Поупа, так как главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард недоволен действиями Кепы. При этом есть информация, что в руководстве клуба недовольны такими планами тренера, так как они не хотят тратить на еще одного вратаря после того, сколько денег было потрачено на испанца.

25-летний голкипер в текущем сезоне провел 31 матч за «Челси», пропустил 43 мяча и шесть раз отыграл «на ноль».