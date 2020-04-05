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«Аталанта» хочет выкупить Пашалича у «Челси» за 15 миллионов евро

5 апреля 2020, 22:50
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Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич может подписать с клубом полноценный контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клуб из Бергамо готов выкупить 25-летнего хорвата у «Челси», сумма выкупа составляет 15 млн евро. «Аталанта» полагает, что хавбек на данный момент стоит уже в два раза дороже.

Пашалич был арендован летом 2018 года на два сезона. В составе «Аталанты» он провел 60 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 9 передач.

Сезон-2017/18 Пашалич провел в «Спартаке», с которым стал бронзовым призером чемпионата России.

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