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«Аталанта» арендует защитника «Валенсии» Пиччини

8 сентября 2020, 16:18
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Защитник «Валенсии» Кристиано Пиччини близок к переходу в «Аталанту», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 27-летний итальянец будет арендован клубом из Бергамо с правом выкупа. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что игрок скоро пройдет медосмотр.

Ранее в «Аталанту» перешел полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

В минувшем сезоне Пиччини провел всего два матча в ла лиге — большую часть защитник восстанавливался после травмы колена.

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