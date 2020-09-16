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«Астон Вилла» подписала вратаря «Арсенала»

16 сентября 2020, 12:34
Эмилиано Мартинес. Фото ФК «Астон Вилла»
Эмилиано Мартинес. Фото ФК «Астон Вилла»
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Вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес стал игроком «Астон Виллы», сообщает официальный сайт бирмингемцев.

Контакт с 28-летним аргентинцем подписан на четыре сезона. Лондонцы поллучили в качестве компенсации 16 миллионов фунтов, еще четыре возможны в качестве бонусов.

Мартинес в минувшем сезоне провел за «Арсенал» девять матчей в чемпионате Англии и еще шесть игр на его счету в основном турнире Лиге Европы.

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