«Астон Вилла» подписала вратаря «Арсенала»
16 сентября 2020, 12:34
Вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес стал игроком «Астон Виллы», сообщает официальный сайт бирмингемцев.
Контакт с 28-летним аргентинцем подписан на четыре сезона. Лондонцы поллучили в качестве компенсации 16 миллионов фунтов, еще четыре возможны в качестве бонусов.
Мартинес в минувшем сезоне провел за «Арсенал» девять матчей в чемпионате Англии и еще шесть игр на его счету в основном турнире Лиге Европы.
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