«Астон Вилла» подписала вратаря «Арсенала»

Вратарь «Арсенала» Эмилиано Мартинес стал игроком «Астон Виллы», сообщает официальный сайт бирмингемцев.

Контакт с 28-летним аргентинцем подписан на четыре сезона. Лондонцы поллучили в качестве компенсации 16 миллионов фунтов, еще четыре возможны в качестве бонусов.

Мартинес в минувшем сезоне провел за «Арсенал» девять матчей в чемпионате Англии и еще шесть игр на его счету в основном турнире Лиге Европы.