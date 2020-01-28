«Астон Вилла» отправила «Трабзонспору» предложение по Старриджу

Как сообщает Transfermarketweb со ссылкой на TALKSport, «Астон Вилла» отправила «Трабзонспору» предложение в размере 5 миллионов евро за 30-летнего нападающего Дэниэла Старриджа.

Экс-форвард «Ливерпуля» перешел в команду из Трабзона прошлым летом в качестве свободного агента, на его счету 7 голов и 4 результативных передачи в 13 матчах в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость англичанина в 10 миллионов евро. Ранее в Турции писали об интересе к Старриджу со стороны «Локомотива» и ЦСКА.