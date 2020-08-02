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«Астон Вилла» интересуется Ориги

2 августа 2020, 23:12
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Форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает The Sun.

По сведениям источника, бирмингемский клуб хотят усилить атакующую линию 25-летним бельгийцем. Сам игрок намерен получать больше игрового времени, чтобы попасть на чемпионат Европы в составе сборной Бельгии.

В сезоне-2019/20 Ориги провел 42 матча во всех турнирах, при этом 28 раз выходил по ходу встреч, при этом забил 6 голов и сделал результативную передачу.

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