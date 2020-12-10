Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Трансферы

«Арсенал» включился в борьбу за Собослои

10 декабря 2020, 20:49
Теги:

Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 20-летним венгром интересуется «Арсенал». При этом лондонцы столкнулись с «Лейпцигом» и «Баварией» в борьбе за хавбека. Немецкие клубы могут предложить игроку участие в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Собослои провел 8 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 4 гола.

Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир