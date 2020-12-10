«Арсенал» включился в борьбу за Собослои
Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои может продолжить карьеру в Англии, сообщает Sky Sports.
По сведениям источника, 20-летним венгром интересуется «Арсенал». При этом лондонцы столкнулись с «Лейпцигом» и «Баварией» в борьбе за хавбека. Немецкие клубы могут предложить игроку участие в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне Собослои провел 8 матчей в Лиге чемпионов, в которых забил 4 гола.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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