"Арсенал" объявил об аренде Дениса Суареса

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил об аренде полузащитника "Барселоны" Дениса Суареса. Предварительно хавбек продлил контракт с каталонским клубом до 2021 года.

Детали аренды не разглашаются. Английские СМИ сообщают, что "Арсенал" взял на себя расходы по зарплате игрока. Также у лондонцев есть возможность выкупить контракт Суареса за 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне в чемпионате Испании 25-летний хавбек провел всего два матча, также на его счету две игры в Лиге чемпионов и четыре матча в Кубке Испании, где он отличился двумя голами.